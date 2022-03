CIRIE’. Avrebbe dovuto essere una tranquilla partitella a calcetto tra amici, quella che si è giocata lunedì sera su un campo di Ciriè. Ma è finita a cazzotti, con danni gravissimi per uno dei calciatori. Fratture al naso, agli zigomi e a una mascella per un idraulico 31enne di Ciriè, lesioni talmente gravi che, al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè i medici, prima di trasferirlo al Giovanni Bosco, lo hanno giudicato in prognosi riservata. Oggi, il ragazzo che milita anche nella squadra del Cafasse Balangero nel campionato di Prima categoria dove gioca come centrocampista, verrà operato al San Giovanni Bosco di Torino dove verrà sottoposto ad un intervento di ricostruzione maxillofacciale.

Il suo aggressore è un 26enne di San Maurizio Canavese, denunciato dai carabinieri di Ciriè per lesioni gravi.

