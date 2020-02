CIRIÈ. Fidas, più donatori ma donazioni ferme

Numeri positivi quelli del 2019 per la Fidas Adsp Ciriè-San Carlo. Il sodalizio, grazie alle diverse iniziative realizzate durante l’anno appena trascorso, ha riportato in positivo il numero delle donazioni, ma soprattutto dei donatori. Il dato che fa gioire è appunto quello relativo alle donazioni, che rispetto al 2018 non sono continuate a crollare, come successo dal 2017 al 2018. Nel 2017 infatti le donazioni erano 969, un’ottantina in meno l’anno dopo: 883. Nel 2019 sono 884, solo una in più, ma almeno non sono calate.

Al contempo è aumentato il numero dei donatori, quasi tornando ai livelli del 2017, grazie soprattutto alle donazioni programmate con le scuole del territorio. Nel 2017 i donatori erano 472, l’anno successivo 419, l’anno appena passato 465, ovvero 46 in più rispetto all’anno precedente.

Certo, i volontari della Fidas di Ciriè pensavano si potesse fare di meglio… «Rispetto allo scorso anno abbiamo una sola donazione in più – commenta Valentina Massa, presidente del sodalizio -. Speravamo di tornare ai livelli del 2017, cercando di promuovere la donazione anche via social (Facebook) e dando la possibilità ai donatori di ricevere le informazioni sulle date delle donazioni puntualmente sempre via SMS ma anche tramite mail. Stiamo utilizzando sempre di più anche la modalità di comunicazione (prenotazioni e donazioni) via Whatsapp. Quello che emerge dagli altri dati è che ci sono sempre più nuovi donatori (soprattutto grazie alle donazioni programmate con le scuole), ma che nel corso dell’anno poi non tornano a donare, infatti il numero di donatori che in un anno fanno da 2 a 5 donazioni sta decrementando sempre di più. Speriamo che il 2020 possa portare nuovamente numeri in crescita come non vediamo da anni».

