CIRIÈ. Tanti e diversi gli appuntamenti che si susseguiranno in questa ultima settimana di luglio e nel primo week-end di agosto a Ciriè.

Dopo il Festival Internazionale di Teatro di Strada “Lunathica”, che ha riportato anche quest’anno in zona una rassegna prestigiosa e ormai conosciutissima, collezionando una serie di “sold out” in tutti i comuni interessati dalle rappresentazioni, gli eventi del calendario “E…state a Cirié” proseguono mercoledì 28 luglio alle 21 con lo spettacolo, parte della stagione teatrale estiva della Città di Cirié, dal titolo “L’amore segreto di Ofelia”: a calcare il palcoscenico della Tensostruttura di Area Remmert Chiara Francini e Andrea Argentieri, un duo affiatato e già conosciuto dal pubblico di Cirié, che attraverso l’opera di Steven Berkoff esplorerà la relazione tra Amleto e Ofelia, grazie a un linguaggio carnale temperato con la tenerezza e l’ironia. I biglietti sono in vendita presso lo Sportello del Cittadino di via A. D’Oria negli usuali orari di apertura o, in caso di biglietti ancora disponibili, un’ora prima di ogni spettacolo presso la biglietteria allestita in Area Remmert.

Da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto torna a Cirié la Festa Bavarese nel Viale di Corso Martiri della Libertà. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, porterà in città lo spirito e il folklore dell’Oktoberfest: degustazione di piatti tipici della cultura bavarese (dai classici Brezel al malto allo stinco alla brace) abbinati alla famosa birra Paulaner, una delle 4 birre ufficiali dell’Oktoberfest. È possibile prenotare telefonando al numero 3519719096.

Venerdì 30 luglio alle ore 21.00, ultimo appuntamento in Area Remmert con EstArte, il festival di musica e teatro realizzato da MusiCampus con il sostegno del Comune di Cirié e con la direzione artistica di Claudio Nicola, Alessia Olivetti e Andrea Murchio. Sarà proprio Murchio il protagonista dello spettacolo a ingresso gratuito “L’amico di Fred – La storia fantastica di Fred Buscaglione”: un’occasione per riscoprire i successi più famosi dell’artista e per viaggiare con la fantasia, a cavallo delle note. Prenotazione consigliata, telefonando al numero 0119218156/147 (dalle 9 alle 12.30).

Chiuderanno la settimana e apriranno il mese di agosto i festeggiamenti patronali di San Serié. Domenica 1° agosto alle ore 11.15 presso il Duomo di San Giovanni sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Ciriaco, alla quale anche quest’anno non faranno seguito la processione e il consueto momento di festa, in osservanza alle normative anti Covid ancora in essere. Sarà invece la musica – oltre alle specialità gastronomiche della Festa Bavarese in Viale Martiri – a farla da padrone di sera: alle 21 nella bella cornice di Piazza San Giovanni avrà inizio il concerto dei Music Piemonteis – parte del Cirié Music Festival – dal titolo “Music Home Coming”, diretto dal Maestro Elias Di Stefano. Il concerto, patrocinato dalla Città di Cirié e dalla Regione Piemonte, è ad entrata libera e gratuita.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi in programma in città visitare il sito internet ciriè.net o la pagina Facebook istituzionale, scaricare l’app Municipium oppure rivolgersi all’Ufficio Manifestazioni del Comune ai numeri di telefono 011.9218153/156.

