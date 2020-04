CIRIÈ. Fase 2, Silvestro: “Cosa facciamo per le nostre scuole?”

Non solo il Partito Democratico. Anche Franco Silvestro, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha deciso di fare le sue proposte per la “fase 2” a Ciriè, concentrandosi per il momento sul capitolo “scuola”.

«Dobbiamo cominciare a ragionare su come strutturare le scuole relativamente all’utilizzo degli spazi comuni, tenendo conto del distanziamento – comincia Silvestro – e sul collegamento di più aule dove saranno distribuiti i ragazzi che prima erano in una singola classe». Ciò riguarda sili, scuole elementari e medie, di competenza comunale.

Secondo il pentastellato è poi fondamentale un quadro chiaro di quanti e quali siano gli studenti che necessitano di avere un collegamento internet il più valido possibile. «C’è l’ipotesi di un chip dati che può essere una buona reazione nell’immediato, ma l’emergenza durerà probabilmente per mesi e dobbiamo attrezzarci per fare qualcosa di più – sottolinea il grillino -. Ore e ore di collegamento con un chip dati telefonico sono impossibili, non è una risposta funzionale nel medio-lungo periodo».

Intanto – è anche l’idea del Pd – serve uno “screening” per capire chi avrà bisogno di un supporto per la liena internet. «Sarebbe bello avere un accordo per una linea fissa, per dare una connettività effettiva ai nostri ragazzi – conclude -. Questo è il vero collo di bottiglia. Perché in qualche modo telefoni o tablet si recuperano, mentre la connessione è un problema più grande, potrebbe essere utile un contributo per le famiglie che decidono di installare una linea veloce. Potrebbe essere un’occasione per compensare il gap tecnologico. La scuola deve portare tutti ad un livello medio alto, non solo chi è più fortunato».

