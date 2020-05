CIRIÈ. Fase 2, nei bar per ora solo un timido avvio. Cresce la preoccupazione

(di Cinzia Fontana). CIRIÈ – Lunedì 4 maggio è scattata la tanto attesa fase 2 per bar e ristoranti ciriacesi che, dopo due mesi di chiusura forzata, hanno potuto tirare su le serrande, anche se solo per il take away. Fino [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti