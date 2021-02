CIRIÈ. Evviva i vaccini, ma i parcheggi? D’Agostino ha la soluzione…

CIRIÈ. Va bene i vaccini, ma servono anche i parcheggi. A segnalare il problema è il consigliere del Centrodestra – Insieme per la Città, Davide D’Agostino, dopo alcuni sopralluoghi nel corso dell’ultima settimana in via Rosmini. Al civico 3, nella Serra di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti