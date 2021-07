Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Veloci rivolgimenti, fitte interlocuzioni. Le “delegazioni” delle forze politiche stanno per portare a termine gli ultimi incontri per valutare accordi e alleanze.

È di pochi giorni fa la notizia dell’apertura al “civismo” della coalizione di centrodestra, che per bocca di Davide D’Agostino si è detto pronto a candidarsi senza simboli di partito per tentare di agganciare Loredana Devietti ed entrare in coalizione.