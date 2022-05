CIRIE’. Riapproda a Ciriè, dopo il biennio di sospensione a causa della pandemia da Covid 19, il” Salone dell’Orientamento”, la rassegna nazionale “dedicata all’informazione e alla guida della scelta scolastica e formativa organizzata per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ” L’edizione 2022, anticipata al mese di maggio in via sperimentale, accoglierà oltre una decina di Istituti Scolastici Superiori e Agenzie Formative provenienti dal Circondario e Provinciali . A presenziare , anche orientatori ed esperti di “ Obiettivo Orientamenti Piemonte” e il personale dell’Informagiovani di Ciriè, a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per informazioni e spiegazioni sui diversi e possibili percorsi di studio. L’accesso al” Salone dell’ Orientamento” presso la tensostruttura della’ Area Remmert di via Andrea D’Oria, 9 a Ciriè, è libero, gratuito e non necessita di prenotazione,

Questi gli Istituti Scolastici Superiori presenti martedì 31 maggio 2022 dalle 16 alle 20: CIAC Formazione “Davide Negro” Ciriè, Formont-La Mandria – Venaria, Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”- Castellamonte, IIS Beccari- Torino, IIS Albert-Lanzo, IIS G.Peano-Torino, IIS Gobetti Marchesini-Casale-Arduino- Torino, IIS D’Oria di Ciriè- Ciriè, Istituto Tecnico Agrario Dalmasso- Pianezza, IIS Fermi-Galilei Ciriè- Ciriè, Liceo Juvarra- Venaria, Lindbergh Academy- Caselle.

Informazioni: Informagiovani Ciriè 011-9218153 – 9218156 informagiovani@comune.cirie.to.it

