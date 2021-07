Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. A settembre tornerà la festa di Borgo Loreto anche se in forma ridotta.

Dopo l’anno di pausa dovuto alla pandemia, il Comitato festeggiamenti del borgo ha deciso di ripartire con la festa, in particolare Funghi in piazza, la manifestazione più amata e seguita dai ciriacesi ma anche dai visitatori di tutta la provincia, da Torino alle Valli di Lanzo.