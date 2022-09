CIRIE’. E…State a Cirié 2022 continua: domenica 11 settembre due appuntamenti da non perdere

La Vetrina dello Sport – l’evento organizzato dall’Amministrazione ciriacese per sensibilizzare bambini e adulti ai valori insiti nello sport e nella pratica sportiva – torna a Cirié domenica 11 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, in Piazza San Giovanni e nella vicina via San Ciriaco, con la presenza delle associazioni sportive che operano sul nostro territorio, a disposizione di tutti per farsi conoscere e presentare programmi e offerte formative e per rispondere alle tante domande di ragazzi e famiglie.

Circa venti le organizzazioni che parteciperanno: un’ampia rappresentanza di tutto ciò che si può trovare a Cirié e dintorni in fatto di sport, tempo libero e forma fisica, per tutti i gusti e le età.

Visitatori e appassionati di sport potranno approfittare del pomeriggio per visitare il nostro bel centro storico, animato dai negozi e dagli esercizi commerciali aperti nel pomeriggio e fino a sera per “Lo Sbarazzo”, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom: shopping conveniente grazie agli ultimi #saldi di fine stagione e tutta la qualità e la cortesia dei punti vendita ciriacesi.

