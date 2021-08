Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Quella che doveva essere una gita in moto, un week-end di svago, si è trasformato in tragedia. Ancora adesso, a distanza di giorni, non è chiara la dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita, sabato 21 agosto, a Mattia Aurigemma, 35enne di Cirié, operaio della Megadyne di Mathi, padre di una bambina di soli quattro anni.

La tragedia è avvenuta in Francia, lungo i tornanti del Col de Larche. Aurigemma era assieme ad un amico quando, [...]