CIRIÈ. Da segnarsi la data sul calendario: domenica 7 novembre. Una giornata di grandi festeggiamenti a Ciriè per Santa Cecilia, ma soprattutto per il 45esimo anniversario di fondazione dei Music Piemonteis Mp 4.0.

«In questo periodo, come tutte le altre realtà associative, anche noi siamo stati penalizzati dalla pandemia, abbiamo dovuto per forza di cose ridurre il numero degli eventi – racconta Dario Ferrero, responsabile comunicazione del sodalizio -. Siamo comunque riusciti ad organizzare alcuni appuntamenti, ad esempio la rassegna del Ciriè Music Festival che ha avuto tanto successo con i sei concerti con gruppi musicali della provincia di Torino. Ma chiaramente non abbiamo potuto mantenere il ritmo che si teneva gli altri anni».

Ed è anche per questo motivo che i Music hanno deciso di mettere insieme il 45esimo di fondazione e Santa Cecilia per una giornata all’insegna della ripartenza organizzata dal presidente Luigi Vormola, dal suo direttivo, dai musici. Si parte alle 11.15 con la Santa Messa in Duomo. Alle 13 si prosegue con il pranzo nella tensostruttura riscaldata di Villa Remmert (prenotare al 333.5835199). Alle 17 il concerto nella tensostruttura. A fine concerto verranno offerti da “Emme Trattoria Urbana” di Matteo e Mattia – che si occuperanno anche del pranzo – castagne, cioccolata calda e vin brulè.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Ciriè, di Anbima Torino e della Regione Piemonte. L’ingresso al pranzo e al concerto sarà consentito solo con il Green pass.

«Ci fa piacere che dopo un bel po’ di tempo si possa tornare a fare qualcosa dal vivo, poche associazioni ci sono riuscite, anche perché l’organizzazione in questa situazione è veramente problematica – racconta Vormola -. Tutto il direttivo si è impegnato a fondo per realizzare questa giornata. I 45 anni non sono un anniversario che solitamente si festeggia in grande, ma per noi visto il periodo critico è una bella occasione per fare festa».

In questi due anni, chiaramente, le difficoltà sono state molte. Anche oggi, nonostante la situazione sia meno critica, le criticità per le associazioni sono all’ordine del giorno. «Abbiamo fatto e facciamo molta fatica a preparare i concerti – ammette Vormola -. Fino a due o tre anni fa da un concerto all’altro potevi cambiare un po’ il repertorio, adesso anche le prove sono soggette a restrizioni importanti, ci sono un sacco di problematiche da gestire».

Domenica il repertorio proposto sarà quello studiato dall’ensemble durante gli ultimi anni. Sarà un concerto di una decina di brani che contraddistinto i Music negli ultimi tempi. Da “La voce del silenzio” a “Music” di John Miles fino ad “A milion dreams”, uno bei brani suonati da remoto durante la pandemia in varie occasioni, dalla Festa della Mamma a Santa Cecilia per arrivare al Natale.

Intanto i Music lavorano al loro futuro. Il primo appuntamento già calendarizzato è quello di sabato 18 dicembre con il concerto di Natale al Duomo di San Giovanni, alle 21.

«Il prossimo anno – conclude Vormola – cercheremo di riproporre la terza edizione del Ciriè Music Festival. Alcune bande, sapendo di questa iniziativa, si sono interessate al nostro progetto e vogliono entrare a far parte della rassegna. A gennaio riproporremo “C’era un musicista ad Auschwitz”, lo spettacolo teatrale-musicale che racconta la storia di un musicista internato che si è salvato entrando a far parte dell’orchestra del campo. L’abbiamo messo in piedi e presentato solo una volta, il 26 gennaio del 2020. Era programmato per altre due o tre repliche ma poi sono arrivate le prime restrizioni anti-Covid. Vorremmo ripresentarlo in occasione della Giornata della Memoria. Poi suoneremo, come da tradizione, ai concerti un po’ più “istituzionali”. Insomma la Festa della Mamma, la patronale di San Seriè, il concerto natalizio. A luglio avremo intanto un evento insieme ai Filarmonici di San Carlo».

