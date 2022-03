CIRIE’. Partirà con un viaggio attraverso la Città dei D’Oria la puntata di “Sì Viaggiare” in onda domani alle 13,30 su Rai Due. Una punta che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Nel corso della trasmissione, infatti, verrà svelato il vero motivo della visita in città del critico e storico d’arte, onorevole Vittorio Sgarbi.

Dopo una panoramica sulle bellezze storiche del paese, l’antica pieve romanica di San Martino, il duomo di San Giovanni, la Cappella di Robaronzino, le telecamere di Rai2 entreranno a Palazzo D’Oria per raggiungere la Quadreria. Ed è qui che, con l’intervento del celebre critico d’arte, verrà svelato una recente scoperta legata proprio ad uno dei 36 ritratti dei notabili della potente famiglia D’Oria.

Esattamente al quadro di Giandomenico D’Oria, marchese di Ciriè tra il 1593 e il 1649, il cui autore, fino ad oggi è rimasto ignoto. Da un antico scritto ritrovato casualmente tra le “patenti” della biblioteca storica, sarebbe saltato fuori che quell’olio su tela venne commissionato nientepopodimeno di meno che a Michelangelo Merisi: Caravaggio.

Insomma, se la scoperta venisse confermata, la Quadreria di Palazzo D’Oria avrebbe in seno un tesoro di valore inestimabile. Nessuna conferma in merito sembrerebbe essere ancora arrivata. La visita di Sgarbi in Città sarebbe solo il primo passo di un iter di autentica che si preannuncia lungo e complesso.

Nel corso della puntata di domani, tutti i dettagli dell’avvincente scoperta. Tutti incollati alla Tv, quindi, alle 13,30 su Rai2.

Commenti