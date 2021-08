Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Disavventura a lieto fine, in questo periodo d’agosto, per un gattino, rimasto bloccato sul tetto di una palazzina in piazza Rossetti a Cirié.

A dare l’allarme erano stati i proprietari, che non l’avevano più trovato in casa. Dopo aver provato a cercarlo in giro per il rione, un miagolio era stato udito dai residenti dell’ultimo piano, scoprendo come fosse rimasto sul tetto.

Di qui la chiamata ai vigili del fuoco che, in serata, [...]