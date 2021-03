CIRIÈ. Dice ad un anziano di volergli regalare della frutta, gli sfila il portafoglio e gli ruba 20 euro

A Ciriè arrestato un 26enne che ha tentato di truffare un anziano. L’uomo, fermo in strada con delle casse di frutta, ha cercato di darne una all’84enne dicendogli che gliela stava regalando, salvo poi con l’inganno sfilargli il portafoglio e prendersi una banconota da 20 euro. Il raggiro non è riuscito in quanto notato da una pattuglia di carabinieri della locale Tenenza che ha bloccato il malvivente e restituito il denaro alla vittima.

Commenti