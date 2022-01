CIRIE’. Sarà ancora il sindaco Loredana Devietti a guidare l’ATO3, l’ente di governo per la programmazione, organizzazione e il controllo del servizio idrico integrato. La presidenza dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, le è stata riaffidata all’unanimità dai rappresentanti dei 307 comuni (più la Città metropolitana di Torino ) riuniti in ATO3, e ripartiti in 13 Aree Omogenee e 17 Unioni Montane.

“È per me un onore e una grande soddisfazione ricoprire per la seconda volta questo incarico – dichiara il sindaco Devietti – anche perché mi dà la possibilità di dare voce al territorio, di [...]