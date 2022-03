CIRIE’. La pedonalizzazione, per ora provvisoria, di via Vittorio Emanuele è vista come fumo negli occhi da chi sostiene che, non potendo più parcheggiare lungo quella strada, il centro sarà destinato a spopolarsi.

Ma è proprio vero che a Ciriè non ci sono parcheggi?

Abbiamo analizzato la situazione arrivando da Est e procedendo verso via Vittorio.

A meno di 200 metri dalla nuova area pedonale, lungo strada San Giovanni, c’è Piazzale Berlinguer, un enorme parcheggio da 170 posti gratuiti dove si riesce a lasciare agevolmente l’auto anche di venerdì mattina, giorno [...]