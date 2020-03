CIRIÈ. D’Agostino show in consiglio comunale sulla “mozione Segre”

Il consiglio comunale di Ciriè ha approvato all’unanimità, con l’esponente del Centrodestra-Insieme per la Città Davide D’Agostino che non ha partecipato al voto, l’ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza riguardante la lotta al razzismo e alla xenofobia. Un documento nato per sostenere [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti