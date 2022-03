“Prima ci siamo ritrovati i commercianti pronti a fare le barricate contro la pedonalizzazione di Via Vittorio. Ora, invece, la situazione si è ribaltata. La gente ha capito quanto sia belle l’isola pedonale e non tornerebbero più indietro. Sta all’amministrazione dare la soluzione migliore”.

Così il consigliere di opposizione Davide D’Agostino.

“Ho sempre sostenuto che la soluzione migliore per via Vittorio sia la creazione di una Ztl. Pedonalizzare sì, ma non tutta la settimana altrimenti si rischia solo di fare un danno alla città”.