CIRIÈ. Voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Si è tolto un’intera catena montuosa. Nella prima seduta di consiglio comunale il leader del Centrodestra-Insieme per la Città, Davide D’Agostino, ha sparato a zero contro il sindaco Loredana Devietti e la sua squadra per il percorso intrapreso in campagna elettorale.

Un percorso che D’Agostino sperava di poter intrecciare a quello dell’attuale maggioranza, con un accordo elettorale, che è invece naufragato visto il “no” di Devietti&Co nonostante la disponibilità del centrodestra a lasciare a casa i simboli di partito.