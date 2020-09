CIRIÈ. Cristiano Falcomer nel film su Ligabue

È di Cristano Falcomer la voce del tormentato pittore naïf Ligabue nelle scene finali del film “Volevo nascondermi” che ha valso ad Elio Germano l’orso d’argento come miglior attore alla Berlinale 2020.

La pellicola, diretta da Giorgio Diritti, regista di “Il Vento fa il suo giro” e di “L’uomo che verrà”, è uscita in prima visione una settimana prima del lockdown e ad agosto è tornata nelle sale dove è tuttora presente. «Diritti, con cui avevo collaborato in uno spettacolo teatrale – racconta Falcomer, attore e direttore artistico di Lunathica – mi ha proposto una parte nel film a giugno 2019 nel pieno di Lunathica, quindi non ho potuto accettare ma successivamente mi ha chiesto di prestare la voce a Ligabue quando, sul letto di morte, detta il suo testamento, poiché serviva una voce più matura e profonda. Si tratta di scene emotivamente molto cariche, rimane l’emozione di aver partecipato ad un film molto bello».

