CIRIÈ. L’ex militare torna in prima linea per combattere il Coronavirus

CORONAVIRUS CIRIÈ. Ex militare delle forze operative, appassionato di radiocomunicazioni, volontario nella protezione civile, oggi imprenditore nel settore della manutenzione meccatronica di macchine utensili. Il ciriacese Luca Dubini, 35 anni, ha deciso di tornare in campo per aiutare l’Italia. Per farlo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti