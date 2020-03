CIRIÈ. Coronavirus, in ospedale i positivi sono 115

Sono circa 115 i pazienti positivi al Coronavirus all’ospedale di Ciriè. Al primo piano sono ricoverate 51 persone contagiate dal Covid (nei reparti di Otorino-oculistica, Urologia e Chirurgia), al secondo piano (Medicina) sono 41. Altre 11 persone sono al terzo piano nel reparto di Neurologia, l’ultimo allestito per far fronte all’emergenza. In Rianimazione ci sarebbero una decina di persone, mentre quasi una ventina sarebbero in Pronto Soccorso in attesa degli esiti del tampone. I prossimi giorni saranno decisivi per la tenuta degli ospedali piemontesi.

Coronavirus nella città di Ciriè

Sono 22 i ciriacesi positivi al Coronavirus, più o meno in linea con i comuni di pari dimensioni. Un dato in crescita rispetto ad una settimana fa di 5 unità. Lunedì scorso, infatti, era stata comunicata la positività al Covid-19 di 17 ciriacesi. Nel territorio del ciriacese e delle Valli, nonostante sia il più grande, Ciriè non è il Comune con più casi. Questo è San Maurizio, con 24 cittadini positivi confermati.

