CIRIE’. “ Vya Piemonteisa- Conté, Canté e Balé ricordand n’ Amis.” Serata piemontese per raccontare, cantare e ballare ricordando l’Amico Pierino Pellegrino ( 1934-2020) guida dell’Ars et Labor e anima della vita culturale di Ciriè : ” un piemontese DOC. ” La propone, con il patrocinio della Città di Ciriè, il Circolo Culturale Ars et Labor, venerdì 27 maggio 2022 presso il Teatro Ernesta Troglia di via Cibrario, 14 a Ciriè. In scena in un viaggio speciale all’insegna della tradizione, dell’autenticità dei valori e della continuità con il passato: l’artista ciriacese Michele Chiadò con la personale performance “Poesie. Interpretate da “Le Vos Grise an Libertà” le canzoni accompagnate dalla fisarmonica di Renzo Belletti, e musica da ballo, anzi da balli nella spettacolare esibizione del Gruppo Storico “La Contessa ‘d Mirafiur & so Séguit. L’ingresso è libero con posti limitati. Gradita la prenotazione al numero : 340 3512040. Secondo normative in essere, l’eventuale uso di protezioni individuali anti Covid 19.

