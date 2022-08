CIRIE’. Tornano a Cirié dal 2 al 5 settembre 2022 i Festeggiamenti di Borgo Loreto, meglio noti come “Funghi in piazza“, la tanto attesa mostra mercato dedicata ai funghi nel centro di Cirié che come di consueto porterà in città tanti e diversi eventi collegati grazie all’organizzazione del Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto.

La festa – in onore della SS. Vergine di Loreto cui è dedicata la Chiesa del Borgo – si presenta ricca di appuntamenti.

Oltre agli eventi religiosi, segnaliamo alle 19.00 di venerdì 2 settembre l’inaugurazione del banco di beneficenza (che rimarrà aperto ogni sera fino a lunedì 5 settembre) e alle 21.00 la serata “Loreto’s got talent“: un contest dedicato a chi si vuole mettere alla prova con canto, ballo e altre esibizioni (la serata finale sarà sabato 3).

Alle 17.30 di sabato segnaliamo invece l’inaugurazione della facciata della Chiesa di Loreto, recentemente restaurata, e la benedizione della targa ricordo.

Alle 19.00 “grigliata in giallo e blu” a cura della Pro Loco Devesi.

Tutta dedicata ai funghi e ai prodotti tipici del territorio, la giornata di domenica 4 settembre: in via Vittorio Emanuele sarà allestita la 39ma edizione della Mostra mercato di funghi e artigianato locale e saranno esposte le composizioni del Concorso Micologico Borgo Loreto; contestualmente sarà allestita l’esposizione micologica didattica a cura dell’Associazione Micologica Piemontese “Conoscere i funghi“.

Sempre in centro città sarà visitabile una mostra fotografica a tema libero a cura dell’Associazione Ars et Labor e una mostra di pittura a cielo aperto.

Come consuetudine in via Vittorio Emanuele si svolgerà “Bustine che passione!”, raduno nazionale dei collezionisti di bustine da zucchero.

Dalle 9.30 nel viale della stazione “Giocaloreto 2022“, giochi di ruolo e non solo, mentre in Piazza San Giovanni alcune associazioni ciriacesi presenteranno programmi e iniziative. Da sottolineare l’appuntamento “Associazione Amici del Cuore: la salute del cuore scende in piazza“.

Alle 16.00, sempre di domenica, passeggiata musicale della Filarmonica Devesina e del Coro Alpette Torino, e alle 18.00 premiazione del concorso “Funghi in piazza” e della miglior bancarella.

Infine, momento conclusivo della giornata di domenica, alle ore 21.00 “Italpartenosound” in Piazza Loreto: musica e ballo per giovani… e non solo.

Come di consueto, la manifestazione avrà termine lunedì 5 settembre con i giochi per bambini e ragazzi organizzati in via Vittorio Emanuele a partire dalle ore 15.00 e con merenda finale alle 17.30.

