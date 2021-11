CIRIÈ. Ci sono anche il sito di Strada Crotti e l’ex Ipca di Località Borche tra i siti individuati dalla Regione per le bonifiche con i fondi del Pnrr. L’elenco degli interventi, attualmente non ancora finanziati, è stato approvato oggi in giunta regionale su richiesta del Ministero della Transizione Ecologica.

“Con i fondi del Piano Nazionale – commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati – arriveremo, unitamente ai fondi ministeriali già stanziati, a bonificare complessivamente 29 siti abbandonati da tempo e a restituire alla fruizione importanti porzioni di territorio piemontese che risultavano fortemente [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.