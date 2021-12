CIRIÈ. Ha suscitato numerose polemiche il post pubblicato sui social da una cittadina ciriacese con la critica all’operato dell’Amministrazione in merito alla risposta alle prime nevicate cominciate nella giornata di mercoledì 8 dicembre.

La polemica riguardava un parcheggio per invalidi che non è stato pulito. «È una vergogna – ha scritto la cittadina – il parcheggio invalidi lasciato col ghiaccio, così questa amministrazione protegge i diversamente abili».