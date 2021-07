Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore“, diceva Flaiano. Aveva ragione, a ben guardare quel che accade a Ciriè a pochi mesi dalle elezioni comunali.

Il centrodestra e il Partito Democratico ne stanno provando di ogni per accasarsi nella coalizione del sindaco Loredana Devietti, ben avviata a vincere la tornata elettorale che la consacrerebbe primo cittadino ciriacese per il secondo mandato.

Il Pd, totalmente sparito dai radar da qualche settimana a questa parte, l’abbiamo visto nelle peggiori condizioni di sempre all’ultimo consiglio comunale. Supini come non mai, quasi tristi da vedere, hanno passato tre ore buone a rigirarsi compulsivamente i pollici. Muti come pesci, quasi fossero consiglieri di maggioranza, senza una critica una a tutto ciò che l’amministrazione gli propinava.

Il Centrodestra, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di lasciare a casa i simboli di partito – mezza eresia, impensabile fino all’altro ieri – ipotizzando di formare una lista civica per sostenere la Devietti, lei che del civismo ha fatto la sua bandiera (ma che, almeno per il momento, li tiene alla porta). Come lo giustifica, il centrodestra? «È per il bene della città», dicono. Sarà…

È in questo clima di abboccamenti reciproci che pare allucinante vedere qualche forza in campo che, con la Devietti, non ci vuole avere nulla a che fare. Consci che costerà una sonora sconfitta, ma poco importa.

È il Movimento 5 Stelle, capitanato dal consigliere-avvocato Franco Silvestro. «Dialogare con Devietti? Ma quale dialogo…! – sbotta -. Per come ha operato in questi anni, i margini proprio non ci sono. Loredana Devietti ascolta solo Loredana Devietti, c’è una persona sola che comanda».

Che l’attuale sindaco sia una “decisionista”, in effetti, è indubbio. «Pensare di avere voce in capitolo con lei, in un’eventuale alleanza, è una totale illusione – rimarca Silvestro -. Dopodiché credo che i margini di dialogo siano simmetrici, sinceramente mi stupirei dovesse provare ad aprire un canale di confronto in vista delle elezioni. La realtà è che la nostra visione dell’Amministrazione è totalmente differente. Per me il non cercare l’accordo con Devietti è una questione di coerenza e di onestà intellettuale. Se ci presenteremo, lo faremo da soli».

Un “se” d’obbligo. Resta infatti da capire se i pentastellati riusciranno a trovare il materiale umano – i candidati consiglieri, insomma – per comporre la lista. E ciò, vista la situazione dei 5 Stelle (a Ciriè come a livello nazionale), non è così scontato.

