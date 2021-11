Mentre il giornale andava in stampa, ieri sera, la prima commissione consiliare di Ciriè si riuniva per il primo step del lungo dibattito che porterà a mettere una pezza alla situazione che si è venuta a creare per il conguaglio della Tarip 2020, la tariffa rifiuti.

Una settimana fa, in consiglio comunale, il parlamentino ha approvato all’unanimità una delibera per posticipare i termini del pagamento. La scadenza era fissata in principio al 30 settembre, poi ad agosto era scoppiato il caos quando nelle buche delle lettere [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.