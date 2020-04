CIRIÈ. Caos in ospedale, Bonomo chiede spiegazioni all’AslTo4

Il Pd chiede all’Asl To4 di fare chiarezza sulla gestione del pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè dopo le segnalazioni di promiscuità dei percorsi all’interno del reparto senza distinzioni tra pazienti positivi al covid-19 e quelli non positivi.

La deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo, chiede che il direttore generale dell’azienda sanitaria, Lorenzo Ardissone, spieghi quanto sta accadendo all’interno del nosocomio.

“La tutela del personale sanitario e dei pazienti viene prima di tutto – osserva la parlamentare – e continuiamo a ribadire l’importanza dei tamponi, ancora troppo pochi. Capiamo la situazione di criticità ma non è accettabile che le ambulanze vengano utilizzate come sale di aspetto e che non vi siano percorsi differenziati per i pazienti negativi al covid-19“.

Per Bonomo, anche se in Canavese il numero dei contagi fatica a scendere, “attrezzare un reparto covid in ogni ospedale del territorio è stato necessario, ma ora che siamo alle porte della fase due è fondamentale una differenziazione“.

Chiarimenti sono stati chiesti anche dai sindacati e dall’Uncem.

Commenti