CIRIÈ. Bonomo (Pd): “Il sottopasso della Torino-Ceres è fondamentale”

“Lo stanziamento di 10,5 milioni di euro da parte della Regione per la realizzazione del sottopasso viario sotto la ferrovia e l’attestazione della stazione-porta a Ciriè sono una buona notizia per tutto il territorio: si conclude così un iter cominciato nella passata consigliatura, grazie all’impegno del presidente Chiamparino e dell’assessore ai Trasporti, Balocco”.

Così Francesca Bonomo, deputata canavesana del Pd, commenta il risultato raggiunto grazie all’impegno dei sindaci e degli amministratori del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, in attesa del completamento dei lavori per la connessione della ferrovia Torino-Ceres al Passante ferroviario di Torino. “Un’opera fondamentale – prosegue – che permetterà di avere una ferrovia più veloce, efficiente e sicura: l’augurio è che i cantieri possano partire quanto prima, in modo che il sottopasso sia pronto nel momento in cui la Torino-Ceres sarà collegata al passante, e di conseguenza, a Porta Susa e al Lingotto”.