CIRIÈ. “Blitz” di D’Agostino e Marrone all’ospedale cittadino

CORONAVIRUS OSPEDALE CIRIÈ. «La sicurezza di pazienti e operatori deve essere al primo posto, ma occorre essere cauti prima di mettere in dubbio il prezioso lavoro di chi ogni giorno è impegnato contro il Covid19».

Parole del consigliere comunale di Cirié Davide D’Agostino e del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Maurizio Marrone, dopo il sopralluogo all’ospedale di Cirié che fa seguito alle polemiche dei giorni scorsi sulla difficoltà nella gestione dell’emergenza Coronavirus nel nosocomio cittadino.

«Abbiamo ritenuto di visitare l’ospedale per sincerarci della situazione e parlare direttamente con il personale. Sono così emerse alcune carenze, dovute “all’anzianità” della struttura, su cui gli operatori sanitari e la direzione si erano già messi al lavoro. Per risolvere la commistione di spazi, sono stati infatti predisposti protocolli per la gestione delle aree Covid e il transito nei corridoi».

Restano una serie di problemi di sovraccarico della struttura, oltre alla questione dei cosiddetti “accessi impropri”, ovvero quelle persone che si recano in pronto soccorso senza una reale urgenza. «La vera sfida sarà ora quella di immaginare ulteriori soluzioni per rendere più semplice e sicuro il lavoro degli operatori e tutelare la salute dei pazienti – spiegano D’Agostino e Marrone -. In particolare si stanno valutando possibili ingressi dal retro e l’apertura di un secondo cancello, così da facilitare il deflusso dei mezzi di soccorso, ipotizzando anche la possibilità di far accedere all’ingresso dell’ascensore principale, passando dal cortile interno, per tutti i pazienti che devono accedere ai reparti invece di passare dalla camera calda e dalla sala d’attesa del pronto soccorso, in particolare per quando dopo l’emergenza l’ospedale tornerà al suo fisiologico regime di affluenza giornaliero».

I due esponenti di Fratelli d’Italia rispondono inoltre alle polemiche sollevate dalla deputata barbaniese del Partito Democratico, Francesca Bonomo, sul servizio andato in onda al Tg2 in merito alla promiscuità del percorso all’interno del pronto soccorso, cioè senza distinzioni tra pazienti positivi al Covid-19 e non positivi.

«Capiamo la situazione di criticità in seguito alla presa in carico di numerosi pazienti arrivati nelle ultime ore dalle case di riposo del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, ma non è accettabile che le ambulanze vengano utilizzate come sale di aspetto e che non ci siano percorsi differenziati per i pazienti negativi al Covid-19 – aveva detto Bonomo -. In Piemonte, ma anche nel Canavese, il numero dei contagi fatica a scendere: paghiamo purtroppo una pessima gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Giunta regionale».

Parole che non sono andate giù a D’Agostino e Marrone. «In un momento in cui si dovrebbe convergere su proposte costruttive, certo non giovano le polemiche della parlamentare Bonomo – concludono -. Forse dimentica che le carenze strutturali e organizzative con cui la Giunta Cirio ha dovuto misurarsi sono in gran parte il risultato di 5 anni di amministrazione Chiamparino?».

Commenti