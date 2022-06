CIRIE’. I bandi per accedere ai fondi del Pnrr e la struttura dei bandi europei, mostrano che la strada, soprattutto per i comuni di medie, piccole dimensioni, è quella dell’aggregazione: gruppi di enti che uniscono le forze per rAggiungere un unico risultato, quello di portare a casa fondi per realizzare progetti che possano avere una ricaduta positiva su tutto il territorio.

In quest’ottica, ci si domanda che ruolo potrebbe avere una struttura come l’Unione dei Comuni del Ciriacese che già accorpa più comuni.