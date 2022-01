CIRIE’. Continuano i disagi e i disservizi sulla linea Torino-Ceres. Durante il consiglio regionale di oggi, il consigliere Pd, Alberto Avetta ha presentato un’interrogazione per sapere come la Regione intendesse affrontare la questione dei disservizi sulla Ceres-Caselle-Torino.

A rispondere è stato l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, ed ecco come il consigliere di opposizione ha commentato l’intervento: “I lavori per il completamento del passante ferroviario di Torino termineranno entro il 2023 e sono confermati i finanziamenti sulla linea Torino-Ceres (come sulla Canavesana), ma per quanto riguarda i disagi, ai pendolari e agli studenti non resta che [...]