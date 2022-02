Si chiama SO.RRI.SO. ed è il fondo della Fondazione Don Mario Operti – onlus attiva dal 2004 nel campo dell’accompagnamento al microcredito, dell’inserimento lavorativo e del sostegno abitativo – a cui la Città di Ciriè ha aderito per aiutare le persone in condizione di necessità a superare le situazioni di difficoltà economica e lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19.

La funzione del fondo SO.RRI.SO (acronimo per Solidarietà che Riavvicina e Sostiene) è quella di fornire la necessaria garanzia alla banca per erogare credito a soggetti, non ordinariamente “bancabili” o comunque in difficoltà, che hanno un limitato bisogno di liquidità per le proprie esigenze.

La Città di Cirié ha voluto aderire al fondo trasferendo alla Fondazione Don Mario Operti un contributo per dare sostegno economico a persone, famiglie e piccoli imprenditori a rischio impoverimento per la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia, e in particolare a coloro che sono più esposti alle difficoltà occupazionali, come le famiglie di lavoratori di aziende in crisi, microimprese (fino a 5 dipendenti), lavoratori autonomi o partite IVA che si trovano in momentanea difficoltà a causa dei blocchi periodici di attività.

Attraverso l’accompagnamento e la consulenza individuale ai beneficiari, e previa valutazione, la Fondazione Don Mario Operti favorisce l’erogazione da parte delle banche con cui sono state stipulate convenzioni di un micro prestito fino a 3.000 Euro per le famiglie e fino a 5.000 Euro per coloro che hanno attività economiche e il cui prestito serve per la ripartenza o la riapertura delle attività. Per le microimprese (fino a 5 dipendenti) o lavoratori autonomi il cui prestito serve per la ripartenza o la riapertura delle attività, l’erogazione può invece arrivare a 20.000 Euro.

Le domande devono essere inviate direttamente alla Fondazione Operti – tramite il modulo e con gli allegati descritti sul sito www.cirie.net a questo link – e per conoscenza al Comune di Cirié. Sempre sul sito, allo stesso link, sono disponibili anche le informazioni su rateizzazione e modalità di restituzione.

Commenti