CIRIÈ. Si chiama “Cirié Open” ed è l’appuntamento che il prossimo 3 luglio richiamerà in città – Via Vittorio Emanuele II, il Viale di Corso Martiri della Libertà e tutto il centro – ciriacesi e non grazie ai negozi e agli esercizi pubblici aperti fino a tarda sera.

Sarà un’occasione per godersi il centro città, le sue zone pedonali e i tanti accoglienti dehors di Cirié per una serata di relax e con la possibilità di fare acquisti convenienti grazie alla prima giornata di saldi di fine stagione.

«Cirié Open – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – darà l’occasione alla nostra città di vivere una bella serata i cui ingredienti fondamentali saranno la voglia di stare insieme e di tornare alla normalità, le offerte golose degli esercizi commerciali di Cirié e, perché no, la voglia di fare qualche conveniente acquisto, vista anche la possibilità di utilizzare i buoni legati all’iniziativa ‘ Il Buono di Ciriè’, spendibili fino al prossimo 31 luglio e rilasciati dal Comune. Insomma, Cirié fa veramente spazio all’estate, al suo centro storico e ai ciriacesi, creando tante belle opportunità per facilitare la ripresa e proiettarci insieme verso il futuro».

“In modo particolare – aggiunge l’Assessore al Commercio e all’Urbanistica Alessandro Pugliesi – via Vittorio Emanuele, la cui riqualificazione è stata completata fino quasi all’incrocio con via Roma, e le sue zone limitrofe saranno un vero e proprio ‘salotto’ dove incontrarsi, stare insieme e passare un bel sabato sera all’insegna dello shopping e delle tante proposte offerte in città. La voglia d’estate è tanta e tutti noi abbiamo bisogno di riaprirci alla vita con fiducia e nuove prospettive».

Cirié Open è stato ideato per dare un ulteriore sostegno al tessuto economico ciriacese, soprattutto dopo i difficili mesi dell’emergenza pandemica, ma anche per creare una bella atmosfera di convivialità e di allegria.

«A causa delle normative legate all’emergenza sanitaria ancora in corso – dichiara l’assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – si è reso necessario limitare l’organizzazione di eventi e manifestazioni collaterali a ‘Cirié Open’ ma il nostro centro cittadino saprà comunque accogliere tutti con la sua bellezza, i suoi negozi e i suoi dehors. Non sarà una ‘Notte Bianca’ ma sarà una notte ‘Open’: Cirié si apre all’estate e sono sicuro che i ciriacesi apprezzeranno la serata. Gli appuntamenti di E…state a Cirié stanno entrando nel vivo: giovedì 1° luglio inizierà il ciclo del ‘Cinema sotto le stelle’ che vede sei proiezioni all’aperto in altrettante zone di Cirié, sta per partite anche EstArte, il Festival di musica e teatro che offrirà quattro appuntamenti gratuiti di divertimento in tutta Cirié e anche Lunathica è alle porte: insomma, nonostante le restrizioni ancora in essere siamo riusciti a creare un calendario di tutto rispetto, interessante e accattivante».

