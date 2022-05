CIRIE’. I circoli del PD di Ciriè, San Maurizio, Mathi, Nole e Val Malone fanno rete e avviano il loro coordinamento. Insieme, affermano i relativi Segretari, hanno individuato nella figura di Davide Arminio, giovane segretario del Circolo di Nole il loro coordinatore.

Lo sviluppo delle nostre città è strettamente legato alle strategie di sviluppo di tutto il territorio – affermano i Segretari – per questo motivo anche i nostri circoli devono coordinarsi nelle proposte e costruire insieme una visione per il futuro dell’area Omogenea della Città metropolitana di Torino di cui facciamo parte. La viabilità, la ferrovia Torino – Ceres, i bacini idrici e i canali di irrigazione, le opportunità lavorative e le imprese, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita, le infrastrutture e le reti telematiche sono tutti temi che vanno oltre i confini cittadini e che hanno bisogno, per un vero sviluppo integrato, di un coordinamento politico che anche attraverso le Unioni dei Comuni ne tracci il futuro. Con questo primo segnale superiamo le logiche del passato e uniamo le forze per far tornare una forte politica ad alto livello nel nostro territorio che si prenda cura dei 100 mila abitanti che hanno scelto queste città e queste valli per vivere, per lavorare e per far crescere le proprie famiglie.

Davide Arminio – Segretario PD Nole, Villanova, Grosso

Federico Ferrara – Segretario PD Cirié, Fiano, Robassomero, San Carlo

Antonio Gigliotti – Segretario PD Mathi

Antonino Lo Bianco – Segretario PD San Maurizio e San Francesco al Campo

Manuela Targa – Segretaria PD Val Malone

Commenti