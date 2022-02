CIRIÈ. L’ex Taurus era stato affidato in concessione ad ottobre del 2019, più di due anni fa. La necessità di riportare all’onor del mondo i locali, oggi totalmente rivoluzionati, e l’arrivo della pandemia Covid hanno portato ad un allungamento dei tempi di riapertura. Adesso, però, è finalmente tutto pronto per il taglio del nastro.

Non mancherà lo spazio per il live e per gli eventi, con anche una sala prove