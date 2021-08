Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Nell’ambito delle politiche di sostegno e rilancio dell’economia e con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle aziende ciriacesi in questo complesso periodo di emergenza pandemica, il consiglio comunale nella seduta del 27 luglio ha approvato la concessione di agevolazioni Tari per gli anni 2020 e 2021.