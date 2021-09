Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CIRIÈ. Alla guida del nuovo consiglio direttivo dell’A.I.R.E. l’Associazione Italiana Radio d’Epoca, il ciriacese Andrea Ferrero, classe 1947, un diploma di ragioneria conseguito all’Istituto Germano Sommeiller di Torino, un passato in campo lavorativo prima come progettista di guarnizioni in gomma alla Saiag di Ciriè e in seguito come direttore tecnico commerciale alla Esta italiana. A riposo dal 1999 ha ripreso ed approfondito contatti con la sua indelebile ed eterna [...]



