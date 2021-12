CIRIÈ. Dopo la campagna elettorale, la prima uscita pubblica della squadra del Partito Democratico è stata nel centro storico.

Sabato, in via Vittorio, il gruppo consiliare e la lista del Pd si sono presentati al banchetto per la raccolta firme sulla pedonalizzazione, lanciata ormai mesi fa dall’ex assessore Sergio Bertoli, dalla blogger Cinzia Somma e dalla commerciante Edy Pazzagli.