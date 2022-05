CIRIE’. Nel circuito di Ciriè in Fiore, il prossimo 15 maggio, all’interno della Giornata del Volontariato, ci sarà anche il Gruppo Italia 124 di Amnesty International di Ciriè.

Presso il gazebo in Piazza San Giovanni, della rappresentanza locale dell’organizzazione internazionale Premio Nobel per la Pace 1977, saranno esposti i lavori preparati dalle Scuole aderenti alla Proposta di percorso educativo di Amnesty International sui Diritti Umani per l’anno scolastico 2021/22 . Da oltre un trentennio il Gruppo ciriacese di Strada San Giovanni, 8 suggerisce alle Scuole di ogni ordine [...]