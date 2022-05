“AMA PROJECT” è un progetto composito, sintesi di esperienze e percorsi precedenti, dedicato allo sviluppo della Danza e del Wellness.

E’ da pochi mesi presente sul territorio di Ciriè; è nato nell’ambito della “PGS Auxilium” ed è attualmente in via di sviluppo in collaborazione con il “PGS San Maurizio Sport Team”

.In un ambiente rinnovato e confortevole, gli insegnanti ed i tecnici, tutti qualificati, sono a disposizione di coloro che intendono regalarsi un momento dedicato al proprio benessere psicofisico.

La Danza è protagonista in “AMA PROJECT”, e viene proposta un’attività strutturata a vari livelli: corsi di Propedeutica alla Danza per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, Danza Classica, Moderna e Contemporanea per bambine e bambini dai 6 anni in su, corsi di Introduzione alla Danza Moderna per adulti, Gruppi Agonisti per la preparazione ai concorsi, Lezioni Private per la preparazione di assoli e passi a due per le audizioni.

Di rilievo è l’“Ensemble Junior”, composta da giovani danzatrici dai 14 anni in su, che realizza spettacoli e performance: in particolare, nel tempo, si è lavorato su progetti ed eventi di interazione multimediale e video.

Le altre attività proposte nella sede di Ciriè offrono corsi per tutte le età: Pilates, Ginnastica Posturale, Yoga, Ginnastica per Adulti e di Riattivazione Motoria, Tone Up e Fitness.

Trovano spazio anche le Arti Marziali: con i corsi di Aikido per bambini, ragazzi e adulti e sono in programmazione corsi di Karate e Karate Contact.

L’estate e, soprattutto, la prossima stagione porteranno nuove iniziative e proposte, sempre firmate “AMA PROJECT”.

INFO: telefono: 3930441186 – 3466895597; e-mail: pgsaux@gmail.com – amamovimentoearte@hotmail.com ; Facebook: “Ama Project – Dance, Art & Wellness”; Instagram: “ama.project.dance”

