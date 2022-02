CIRIE’. Il lavoro fatto nelle settimane scorse per trovare un candidato unitario non è andato a buon fine. Sono due i candidati alla segreteria del Circolo Pd di Ciriè. A presentare le loro mozioni sono Federico Ferrara, capogruppo in Consiglio Comunale, candidato in continuità con l’uscente Luca Capasso e Gianni Palermo, espressione degli ex Ds che dopo gli scontri dei mesi scorsi non hanno perso l’occasione per andare alla conta dei voti degli iscritti.

Insomma il congresso si è trasformato in una prova di muscoli tra le due anime dei Dem. A decidere chi sarà il prossimo Segretario saranno i 70 iscritti alla sezione.

