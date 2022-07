CIRIÈ. È stato un racconto franco, senza fronzoli, quello dei due ex agenti della scorta del magistrato Giovanni Falcone. Si chiamano Francesco Mongiovì e Angelo Corbo. Quest’ultimo è stato accanto al giudice fino all’attentato di Capaci, al quale è sopravvissuto, al contrario di tre colleghi e del giudice stesso, vittime di quell’azione infame il 23 maggio 1992.

I due agenti vanno in giro per le scuole di tutta Italia per diffondere la cultura della legalità, i valori e le ragioni del contrasto alla mafia, fenomeno che ormai è lungi dall’essere confinato nel sud Italia e [...]