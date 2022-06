CIRIE’. Alberi caduti e strade allagate in città e in tutta la zona. Un violento temporale si è abbattuto oggi tra Caselle, San Maurizio e Ciriè e in diverse aree a Nordest di Torino. Un forte temporale con violente raffiche di vento oltre i 70-80 km/h ha causato alcuni disagi anche alla viabilità stradale sul basso Canavese.

(Foto dal post Facebook del Meteorologo Andrea Vuolo)

