CIRIÈ. Oltre 2 milioni 700mila euro per riqualificare il complesso di case Atc di via Gazzera 55. I ponteggi sono già stati installati e i lavori, in partenza in questi giorni, sono stati presentati in conferenza stampa nella mattinata di giovedì.

C’erano, tra gli altri, il presidente Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla, il vice Fabio Tassone, il direttore Luigi Brossa, il funzionario responsabile della zona del ciriacese e canavese Renato Mezzo, il direttore dei lavori Enzo Lacroce, il sindaco Loredana Devietti, l’impresario e gli operai della Eredi Campidonico che realizzerà l’intervento.

Quello [...]