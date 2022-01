Con lo spettacolo “Locke” diretto e interpretato da Filippo Dini si inaugura domani la Stagione Teatrale della Città di Cirié al Teatro Magnetti di via Cavour.

Locke è la trasposizione teatrale del grande successo cinematografico diretto da Steven Knight e promette di catturare il pubblico dall’inizio alla fine: si tratta della vicenda di un uomo che decide di andare incontro alle proprie responsabilità, anche a costo di perdere tutto. Interessante anche la formula narrativa che prevede il divenire dei fatti raccontati attraverso le telefonate che il protagonista fa e ricevere mentre guida l’auto e per cui sono state utilizzate le voce di undici diversi attori e attrici.

TRAMA

Locke è un uomo borghese: ben vestito, con un buon lavoro, un buon reddito e una bella famiglia. Una sera esce da un cantiere dove sta lavorando e sale in auto. La mattina seguente gli è stata affidata “la più grande colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese”, sarà una giornata importante. Quella notte però Locke non torna a casa e parte per un lungo viaggio. Succede qualcosa che cambia per sempre la sua esistenza; compirà una scelta che distruggerà la sua vita per come l’ha conosciuta e costruita. Un testo sull’assunzione di responsabilità e sull’estrema fragilità degli edifici morali sui quali costruiamo le nostre famiglie e le nostre sicurezze.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Richiesti Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

I biglietti sono in vendita presso lo Sportello del Cittadino di via Andrea D’Oria negli orari di apertura dell’ufficio.

Intero 16€, ridotto 13€, bambini fino a 12 anni 2€

Per informazioni: 011.92118122

