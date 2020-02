CIRIÈ. Al via il progetto per l’alloggio solidale femminile

Il primo progetto di “Alloggio solidale”, destinato a soggetti di sesso maschile, nacque a Ciriè nel 2012, in seguito ai lavori del “Tavolo Adulti in Difficoltà” del Piano di Zona del Ciriacese e a un processo di programmazione partecipata fortemente sostenuto dalla Regione Piemonte.

