CIRIE’. E’ passato un mese dal Pride di “San Giovanni”, la colorata sfilata dell’orgoglio LGBTQ+ che lo scorso 24 giugno ha portato per le strade della città oltre 300 ragazzi da tutto il territorio.

Un evento memorabile, non foss’altro perché si è trattato del primo Pride di Provincia.

Ad organizzarlo era stato un collettivo nato in città a difesa dell’aborto libero e sicuro a Ciriè, città diventata tristemente famosa per avere uno dei 15 ospedali in Italia dove non era garantito il servizio dell’interruzione volontaria di gravidanza, avendo in forze solo ginecologi obiettori [...]